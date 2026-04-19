"Enquête de santé" : Insomnie, à la recherche du sommeil perdu sur France 5 mardi 21 avril 2026

Mardi 21 avril 2026 à 21:05 sur France 5, le magazine "Enquête de santé" présenté par Marina Carrère d'Encausse propose une soirée consacrée à l'insomnie.

Insomnie : à la recherche du sommeil perdu

Compter les moutons, regarder les heures passer dans la nuit noire… Nous avons tous connu ça une fois dans notre vie. Mais pour Claire, Véronique et Annick, c’est quotidien. Comme 8 millions de personnes en France, elles souffrent d’insomnie chronique.

Hyper éveil, angoisses, épuisement… Ce trouble du sommeil, souvent d'origine psychologique, est un véritable enfer pour celles et ceux qui le subissent. En augmentant le risque d’obésité, de diabète, d’infarctus ou d’AVC, ces nuits sans sommeil mettent notre santé en danger.

En moyenne, nous dormons une heure trente de moins qu’il y a cinquante ans. Et quand on avance en âge, la qualité du sommeil a tendance à se dégrader. Anxiété, alimentation déséquilibrée, stimulation des écrans et sédentarité se conjuguent pour favoriser les insomnies chroniques. Parfois, elles peuvent être liées à une maladie, le syndrome des jambes sans repos, qui peut priver de sommeil de façon extrême.

Pour retrouver le sommeil, de nombreux insomniaques se tournent vers les médicaments. C'est le cas de Patricia. Souffrant d’insomnies depuis plus de quarante ans, au fil du temps, elle a développé une dépendance aux somnifères dont elle tente de se libérer en suivant un programme de sevrage.

Le sommeil recèle encore de nombreux mystères. Mais chaque jour la recherche avance. Nouvelle génération de somnifères, thérapies comportementales, cures thermales, traitement par le froid… Quelles sont les solutions les plus efficaces pour vaincre l’insomnie ?

Ce documentaire réalisé par Laure Leibovitz sera suivi d’un débat en public animé par Marina Carrère d’Encausse, accompagnée d'Énora Malagré.

Les invités du débat

Dr Jonathan Taieb, médecin du sommeil.

Dr Véronique Lefevre des Noëttes, psychiatre en gériatrie, autrice de « Bonne nuit, bonne santé ! » aux éditions du Rocher.

Dr Marine Colombel, psychiatre spécialisée en thérapie comportementale, autrice de « Neuroplantes » aux éditions Marabout.