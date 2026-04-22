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"Enquête d'action" en immersion avec la Police de Fréjus, vendredi 24 avril 2026 sur W9

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 avril 2026 209
"Enquête d'action" en immersion avec la Police de Fréjus, vendredi 24 avril 2026 sur W9

Vendredi 24 avril 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Délits de fuite et nuits d’ivresse : les policiers de Fréjus sur la brèche ».

À Fréjus, dans le Var, le calme apparent peut voler en éclats à tout moment. La capitaine Isabelle fonce sur le port : un exhibitionniste sème le trouble sur les terrasses. Pas question de laisser ce type d’individu perturber la tranquillité des 95 000 habitants de la ville et de sa voisine, Saint-Raphaël. Mais face à cet homme complètement saoul, l’intervention s’annonce plus compliquée que prévu.

En plein centre-ville, des cris déchirent la nuit. Jeff toque à la porte de l’appartement responsable du tapage. À l’intérieur, une violente dispute a éclaté. Des meubles et des bouteilles ont été jetés par la fenêtre. Du sang macule les escaliers et la porte d’entrée. Les occupants refusent d’ouvrir et insultent les forces de l’ordre. L’atmosphère est explosive. Pour reprendre le contrôle, les policiers doivent prendre une décision radicale.

Dans cette commune où un logement sur trois est une résidence secondaire, les maisons inoccupées attirent les squatteurs. Une famille parisienne en fait l’amère expérience. L’intérieur de son appartement est dévasté : mobilier cassé, seringues, traces de poudre suspectes… Surprise : la squatteuse est loin d’être une inconnue.

Enfin, dans les rues de la ville, Jean-Michel et ses collègues de la BAC sont lancés sur la trace d’un chauffard. Après avoir percuté un scooter et blessé sa passagère, l’automobiliste a pris la fuite. Heureusement, un témoin a relevé sa plaque. En quelques minutes, les policiers remontent jusqu’à lui. Mais au pied de son immeuble, les policiers n’en reviennent pas : l’homme est en fâcheuse posture…

Extrait vidéo

« Vous faîtes les cowboys, vous êtes la mumu les frères »
Contrôlé après une bagarre, ce jeune homme enchaîne les provocations : la police doit hausser le ton pour le calmer.

Dernière modification le mercredi, 22 avril 2026 13:25
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