"Les maternelles XXL" mardi 28 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 28 avril 2026 :
- Le jour où un inconnu a sauvé la vie de ma fille…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Tous à la ferme !
- Enfant malade : aller ou ne pas aller à l’école ?
- Dis Papi, c’était comment, quand t’étais petit ?
- Les enfants autistes à l’école
- Supermarché en famille : le guide de survie
- Coiffures de filles : les pères passent à l’action !
- Dis papa, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
- Alysson Paradis se confie sur sa vie de famille.