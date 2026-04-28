recherche
Magazines

Nouvel inédit du magazine "Arnaques !" mardi 19 mai 2026 sur M6 avec Julien Courbet

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 avril 2026 234
Nouvel inédit du magazine "Arnaques !" mardi 19 mai 2026 sur M6 avec Julien Courbet

Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 mardi 19 mai 2026 à 21:10 pour suivre un nouveau numéro du magazine "Arnaques !". Voici les cas qui seront traités dans ce numéro.

Présenté par Julien Courbet, le magazine décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher.

Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs techniques pour vous attirer dans les mailles de leurs filets, mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

Ce numéro dévoile les dessous de trois escroqueries à plusieurs milliers d’euros.

Camping-cars : vendus… mais jamais payés

Julien Courbet et son équipe enquêtent sur un scandale qui secoue le monde du camping-car.

À Périgueux, en Dordogne, plus de 70 victimes accusent le gérant d’un dépôt-vente d’avoir vendu leurs véhicules sans leur reverser l’argent. Le préjudice total est estimé à près de 3 millions d’euros. Parmi elles, Cindy et Ludovic, 35 ans, ont perdu 46 000 euros. Ils avaient confié leur van au professionnel pour financer l’ouverture de leur restaurant. Leur véhicule est vendu à leur insu, en dessous du prix convenu, et le couple continue aujourd’hui de rembourser un crédit pour un camping-car qu’il ne possède plus.

À La Force, près de Bergerac, Jean-François et Yvon perdent, eux aussi, 46 000 euros, soit dix ans d’économies partis en fumée. En Gironde, l’enquête révèle qu’une cinquantaine de véhicules auraient été revendus à bas prix à la même société, dans des conditions qui interrogent. Aujourd’hui, toutes les victimes se retrouvent sans véhicule… et sans économies.

Mariages, friterie, carnavals… Le Ch'ti qui arnaque le Nord

Dans le nord de la France, un professionnel de l’événementiel est accusé par ses prestataires de ne jamais honorer ses engagements financiers. Producteur de concerts, organisateur de soirées… derrière cette image publique, se cacherait une tout autre réalité. Traiteurs, artistes, loueurs de matériel, associations : tous dénoncent des prestations réalisées, mais jamais payées. À ce jour, plus d’une vingtaine de victimes auraient été recensées, pour un préjudice total estimé à près de 150 000 euros : chèques en blanc, virements promis mais jamais effectués, excuses à répétition, et parfois même menaces envers ceux qui réclament leur dû. Plus surprenant encore : malgré une liquidation judiciaire, l’homme continuerait ses activités sous d’autres structures, multipliant les sociétés.

Comment un tel système a-t-il pu se mettre en place ? Pourquoi certaines collectivités ont-elles continué à lui faire confiance malgré les alertes ? Et comment les victimes peuvent-elles espérer récupérer leur argent ?

Balnéos à prix cassés : escroquerie à grande échelle

Dans les Ardennes, une entreprise de balnéothérapie est aujourd’hui accusée par de nombreux clients de ne jamais avoir honoré ses engagements. Produits non livrés, modèles non conformes, remboursements impossibles : près d’une trentaine de victimes dénoncent un système bien rodé. Derrière ces offres attractives, Cette enquête révèle des pratiques commerciales trompeuses. Locaux vides, dirigeant difficile à joindre, société aujourd’hui en liquidation judiciaire… Malgré cela, le site de vente est longtemps resté actif.

Comment une telle situation a-t-elle pu durer ? Où est passé l’argent des clients ?

Dernière modification le mardi, 28 avril 2026 14:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mardi 28 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mardi 28 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

28 avril 2026 - 14:58

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; mardi 28 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mardi 28 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

28 avril 2026 - 14:58

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 30 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 30 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

28 avril 2026 - 11:09 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...