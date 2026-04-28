Nouvel inédit du magazine "Arnaques !" mardi 19 mai 2026 sur M6 avec Julien Courbet

Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 mardi 19 mai 2026 à 21:10 pour suivre un nouveau numéro du magazine "Arnaques !". Voici les cas qui seront traités dans ce numéro.

Présenté par Julien Courbet, le magazine décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher.

Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs techniques pour vous attirer dans les mailles de leurs filets, mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

Ce numéro dévoile les dessous de trois escroqueries à plusieurs milliers d’euros.

Camping-cars : vendus… mais jamais payés

Julien Courbet et son équipe enquêtent sur un scandale qui secoue le monde du camping-car.

À Périgueux, en Dordogne, plus de 70 victimes accusent le gérant d’un dépôt-vente d’avoir vendu leurs véhicules sans leur reverser l’argent. Le préjudice total est estimé à près de 3 millions d’euros. Parmi elles, Cindy et Ludovic, 35 ans, ont perdu 46 000 euros. Ils avaient confié leur van au professionnel pour financer l’ouverture de leur restaurant. Leur véhicule est vendu à leur insu, en dessous du prix convenu, et le couple continue aujourd’hui de rembourser un crédit pour un camping-car qu’il ne possède plus.

À La Force, près de Bergerac, Jean-François et Yvon perdent, eux aussi, 46 000 euros, soit dix ans d’économies partis en fumée. En Gironde, l’enquête révèle qu’une cinquantaine de véhicules auraient été revendus à bas prix à la même société, dans des conditions qui interrogent. Aujourd’hui, toutes les victimes se retrouvent sans véhicule… et sans économies.

Mariages, friterie, carnavals… Le Ch'ti qui arnaque le Nord

Dans le nord de la France, un professionnel de l’événementiel est accusé par ses prestataires de ne jamais honorer ses engagements financiers. Producteur de concerts, organisateur de soirées… derrière cette image publique, se cacherait une tout autre réalité. Traiteurs, artistes, loueurs de matériel, associations : tous dénoncent des prestations réalisées, mais jamais payées. À ce jour, plus d’une vingtaine de victimes auraient été recensées, pour un préjudice total estimé à près de 150 000 euros : chèques en blanc, virements promis mais jamais effectués, excuses à répétition, et parfois même menaces envers ceux qui réclament leur dû. Plus surprenant encore : malgré une liquidation judiciaire, l’homme continuerait ses activités sous d’autres structures, multipliant les sociétés.

Comment un tel système a-t-il pu se mettre en place ? Pourquoi certaines collectivités ont-elles continué à lui faire confiance malgré les alertes ? Et comment les victimes peuvent-elles espérer récupérer leur argent ?

Balnéos à prix cassés : escroquerie à grande échelle

Dans les Ardennes, une entreprise de balnéothérapie est aujourd’hui accusée par de nombreux clients de ne jamais avoir honoré ses engagements. Produits non livrés, modèles non conformes, remboursements impossibles : près d’une trentaine de victimes dénoncent un système bien rodé. Derrière ces offres attractives, Cette enquête révèle des pratiques commerciales trompeuses. Locaux vides, dirigeant difficile à joindre, société aujourd’hui en liquidation judiciaire… Malgré cela, le site de vente est longtemps resté actif.

Comment une telle situation a-t-elle pu durer ? Où est passé l’argent des clients ?