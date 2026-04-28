"28 minutes" mardi 28 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 28 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 28 avril 2026 :



300 personnalités signent une tribune pour défendre la vaccination face aux "discours antivax"

À l’occasion de la semaine de la vaccination, près de 300 personnalités ont signé une tribune, initiée par l’Institut Pasteur, dans Le Parisien contre "les idéologies qui manipulent les peurs". Dans ce texte, les signataires, parmi lesquels des médecins, scientifiques, personnalités et anciens ministres de la santé, alertent contre la remise en cause de programmes de vaccination.

Pour en parler, Élisabeth Quin reçoit Jean-Daniel Lelièvre, professeur en immunologie.

Le Mali, plus que jamais sous la pression des djihadistes ?

Le 25 avril, des djihadistes du JNIM (Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans) affiliés à Al-Qaïda, alliés à des rebelles touaregs maliens du Front de libération de l’Azawad, ont mené des attaques coordonnées sans précédent dans plusieurs villes du Mali. Le lendemain, ils ont pris la ville stratégique de Kidal face à la junte malienne, au pouvoir depuis 2020 et soutenue par des mercenaires russes de l’Africa Corps. Le ministre malien de la Défense, figure importante de la junte, a été tué dans l’attaque de sa résidence samedi, selon les autorités nationales. Ces dernières années, le JNIM mène une insurrection contre l’État malien, notamment en attaquant ses positions militaires. Les attaques djihadistes sont sans précédent depuis la prise du pouvoir par la junte.

Xavier Mauduit revient sur le record du monde du marathon qui est passé pour la première fois sous les deux heures avec le Kenyan Sabastian Sawe.

Marie Bonnisseau s’intéresse à la stérilisation des œufs de goéland en Bretagne et en Normandie alors que le nombre d’oiseaux diminue.