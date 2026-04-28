"C dans l'air" mardi 28 avril 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mardi 28 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 28 avril 2026, Caroline Roux reçoit Laurent Coumel, historien, maître de conférences à l’Inalco, et conseiller historique de la série documentaire "Tchernobyl, une tragédie sans fin", diffusée ce soir à 21:10 sur France 2. Il est également l'auteur du livre "Tchernobyl, la mémoire atomisée", aux éditions JC Lattès.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Philippe Dessertine, économiste, directeur de l'Institut de Haute Finance.

Dominique Seux, éditorialiste pour Les Echos et sur France Inter.

Patrice Geoffron, professeur d'économie à Paris Dauphine, spécialiste de l’énergie, directeur du centre de géopolitique de l’énergie.

Béatrice Mathieu, grand reporter économie pour L’Express.

Le thème de l'émission :

Essence, kérosène : bientôt une pénurie en France ?

Le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a mis en garde vendredi dernier contre les conséquences d’un blocage prolongé du détroit d’Ormuz. « Nous avons désormais absorbé tout le surplus (des stocks, ndlr). Si la situation perdure encore deux ou trois mois, nous entrerons dans une ère de pénurie énergétique, comme celle que subissent déjà certains pays asiatiques », a-t-il déclaré lors d’une conférence organisée par l’Institut français des relations internationales (Ifri).

Une inquiétude désormais partagée par plusieurs grands dirigeants français. « Le monde est maintenant dans une crise assez sérieuse au Moyen-Orient », a estimé Bernard Arnault lors de l’assemblée générale des actionnaires de LVMH, le 23 avril. Même constat pour Benoît Bazin, PDG de Saint-Gobain : « La crise est profonde et elle se diffuse partout. Elle va peser sur l’économie mondiale. On ne reviendra pas à la situation d’avant. »

Faut-il pour autant redouter une pénurie imminente ? À ce stade, les messages se veulent rassurants. « Il n’y a pas de signe de pénurie en vue », a affirmé Michel-Édouard Leclerc vendredi dernier sur le plateau de C dans l’air, tout en prévenant que les prix du pétrole ne devraient pas retrouver leur niveau d’avant la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

Même ligne du côté de l’exécutif. « À ce stade, la situation est contrôlée », a déclaré le chef de l’État samedi. En déplacement à Athènes, Emmanuel Macron a assuré que le conflit au Moyen-Orient ne permettait « d’envisager aucune pénurie » de carburant en France, appelant à éviter tout « comportement de panique ».

Le ministre de l’Économie a, lui aussi, tenté de rassurer ce mardi sur France Inter. « Si demain on arrêtait complètement d’importer, on aurait trois mois de stock (…) On a encore énormément de réserves », a résumé Roland Lescure. « Le sujet potentiel, c’est le kérosène », a-t-il toutefois relevé, en rappelant la forte dépendance des compagnies européennes aux approvisionnements en provenance des pays du Golfe.

Les premières conséquences se font déjà sentir dans le transport aérien. Plusieurs compagnies à bas coût, comme Ryanair, Transavia ou Volotea, ont commencé à annuler des vols face à la flambée des prix. « Il est probable que les vacances de beaucoup de gens seront touchées », avertissait le 22 avril le commissaire européen à l’Énergie, Dan Jørgensen, évoquant à la fois des annulations et des billets « très, très élevés ».

Au-delà du secteur aérien, c’est l’ensemble de l’économie mondiale qui pourrait être affecté. Le Fonds monétaire international a revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2026, à 3,1 %, et alerte sur un scénario plus défavorable en cas d’aggravation des tensions : risque de récession, inflation plus élevée. « Rares seront les pays à sortir indemnes », prévient l’institution.

Alors le risque d’une pénurie énergétique en France est-il réel ? Quelles sont les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.