"Bonjour ! Avec vous" jeudi 30 avril 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire jeudi 30 avril 2026 :
Pour vous, le shopping, c'est une addiction ?
Comment s’en sortir ? Surtout avec la tentation du 4 Fois sans frais…
À vous de poser toutes vos questions une invitée, une acheteuse compulsive repentie qui a trouvé des solutions...
La folie du vide-grenier
Acheteurs ou vendeurs, vous avez besoin de conseils ? Comment acheter ? Faut-il négocier ? Peut-on faire des affaires ?
Une experte vous répondra en direct.
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous