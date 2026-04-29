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"Bonjour ! Avec vous" jeudi 30 avril 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 avril 2026 243
"Bonjour ! Avec vous" jeudi 30 avril 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Jeudi 30 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 30 avril 2026 :

Pour vous, le shopping, c'est une addiction ?

Comment s’en sortir ? Surtout avec la tentation du 4 Fois sans frais…

À vous de poser toutes vos questions une invitée, une acheteuse compulsive repentie qui a trouvé des solutions...

La folie du vide-grenier

Acheteurs ou vendeurs, vous avez besoin de conseils ? Comment acheter ? Faut-il négocier ? Peut-on faire des affaires ?

Une experte vous répondra en direct.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Dernière modification le mercredi, 29 avril 2026 21:52
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