"Les maternelles XXL" jeudi 30 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 30 avril 2026 :
- Ma belle histoire d’adoption
Les autres sujets traités dans l'émission :
- HAD : des soins hospitaliers à la maison
- Mon enfant boite, que faire ?
- Conseils aux parents pour libérer la parole des enfants
- Un stage de troisième à la découverte de la police
- Comment ne pas crouler sous les affaires de bébé ?
- Les meilleures astuces du net pour calmer les colères
- T’as fait quoi aujourd’hui à l’école ?
- Guigui Pop raconte l’éducation de son fils.