"Ça commence aujourd'hui" jeudi 30 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 30 avril 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Infidélité : leur mari est parti pour l'une de leurs proches

À 16 ans, Christine fuit en Italie pour se marier. Des années plus tard, des rumeurs sur une liaison entre son mari et une amie de dix ans sa cadette arrivent aux oreilles de Christine. Son mari finit par l’admettre, tout en refusant de quitter son amante. Lorsque Christine tombe à nouveau enceinte, il met en apparence un terme à sa liaison. Par la suite, elle découvre que la relation avait continué durant des années, et que l’amante de son mari était enceinte de 9 mois…

Margaux était en couple depuis 10 ans lorsqu’elle a découvert que son mari entretenait une liaison avec l’une de ses amies. À l’été 2019, son mari la quitte, évoquant des sentiments ayant évolué. Parallèlement, Margaux a senti son amie s’éloigner d’elle durant cette période compliquée. Sur les conseils d’une autre amie, Margaux fouille les messages de son mari et tombe des échanges compromettants.

Suite au décès d’un membre de leur groupe d’amis, Natacha et son mari ont offert leur soutien à la veuve du défunt. Par la suite, d’autres amis du groupe tentent d’alerter Natacha sur la proximité entre son époux et leur amie. Menant son enquête de son côté et trouvant de plus en plus de preuves, Natacha reste pourtant longtemps dans le déni.

15:05 18 ans pour toujours...

Faustine Bollaert reçoit des invités ayant perdu un proche à l'âge de 18 ans.

Wendy nous parle de son frère Erwan, qui a disparu alors qu'il assistait à un concert en boîte de nuit.

Amandine a perdu son fils, Kenny. Amoureux d’une fille, elle l’a invité à passer la journée avec elle et 2 autres jeunes. Ce jour-là, ils ont consommé du protoxyde d’azote, et le conducteur, a commencé à faire des accélérations jusqu'à perdre le contrôle du véhicule, provoquant un grave accident de voiture...

Alors qu'elle n'avait que 14 ans, Fanny a perdu son frère aîné. Parti faire une promenade à vélo, Yoan n'est jamais rentré à la maison.