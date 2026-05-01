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"Violence dans les champs" de Nicolas Legendre et Magali Serre diffusé sur France 5 dimanche 3 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 1 mai 2026 264
"Violence dans les champs" de Nicolas Legendre et Magali Serre diffusé sur France 5 dimanche 3 mai 2026

Dimanche 3 mai 2026 à 21:05 dans "Le monde en face", France 5 diffusera « Violence dans les champs » une plongée dans la violence du modèle productiviste agricole, contre paysans, environnement et institutions.

Pendant sept ans, Nicolas Legendre, fils de paysan et journaliste, a mené une enquête sur le modèle agricole breton qui a été publiée en avril 2023 dans le journal Le Monde avant de devenir un livre couronné par le prix Albert-Londres.

Dans ce film, Violence dans les champs, Nicolas Legendre et Magali Serre ont réuni les témoignages d’agriculteurs, d’éleveurs, de décideurs du monde agricole, qu'il a recueillis au fil de ses enquêtes. Tous dénoncent un système économique qui perdure depuis des décennies grâce à la violence.

Violence à l’égard des paysans, de l’environnement et même des institutions. Ce modèle agricole à un nom : le système productiviste.

Longtemps, celui-ci a imposé le silence, mais aujourd’hui, devant le désastre écologique et humain, la parole se libère.

Les intervenants :

  • Benoît Biteau, agriculteur et député écologiste
  • Pierre Chesnot, agriculteur
  • Eve Fouilleux, directrice de la recherche au CNRS
  • Paul François, agriculteur retraité, cofondateur de l’association Phyto-victimes
  • Gilbert Godet, conciliateur de justice et médiateur
  • Philippe Grégoire, éleveur et cofondateur du Samu social agricole
  • Emmanuel Hyest, président de la Fédération nationale des SAFER 2010-2025
  • Gilles Lanio, apiculteur 
  • François-Régis Lenoir, agriculteur et psychologue
  • Renaud Layadi, économiste à la région Bretagne
  • Marylise Lebranchu, conseillère régionale de Bretagne (1986 à 2015)
  • François-Régis Lenoir, agriculteur et psychologue
  • Edouard Lynch, historien spécialiste de la paysannerie française
  • Stéphane Mial, éleveur
  • Émilie Ollion, consultante et formatrice en agroécologie
  • Vanessa et Samuel Péan, éleveurs
  • Gwenaëlle Raynaud, agricultrice

Les invités du débat :

Le documentaire sera suivi d'un débat animé par Aurélie Casse avec :

Nicolas Legendre, réalisateur

Marine Colli, consultante indépendante spécialiste des politiques agricoles et de commerce international. Cofondatrice de l'association Les Voix agricoles, qui regroupe des agriculteurs ayant le sentiment d'être invisibilisés dans le débat public

Meryl Cruz Mermy, agricultrice bio dans l'Ain, en polyculture et élevage.

Eve Fouilleux, directrice de recherches en science politique au CNRS et chercheure associée au Cirad.

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