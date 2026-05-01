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"Faites entrer l'accusé" : L'affaire des disparus de Mirepoix sur RMC découverte dimanche 3 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 1 mai 2026 328
"Faites entrer l'accusé" : L'affaire des disparus de Mirepoix sur RMC découverte dimanche 3 mai 2026

Dimanche 3 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera un numéro inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" qui revient sur l'affaire des disparus de Mirepoix.

Un type généreux, ce Jean-Paul Vidal ! Chaleureux, bienveillant, toujours prêt à rendre service. Un homme à qui l'on peut tout demander.

Marié, père de trois enfants, mécanicien dans une société d'ambulances, rien ne semblait pouvoir perturber son quotidien… À une rencontre près : celle de Marie-José Montesinos, une femme en souffrance dont il pensait pouvoir sauver la vie.

Par une manipulation parfaitement orchestrée, cette femme l'a persuadé qu'elle était persécutée et menacée par un ancien compagnon violent. C'est ainsi qu'elle l'a amené à tuer Christophe Orsaz et sa fille. À coups de barre de fer, Vidal a fracassé le crâne d'un homme qu'il ne connaissait pas, avant de le précipiter, encore vivant, dans une fosse septique, puis d'abattre sa fille, âgée de 20 ans.

Pendant six mois, familles et enquêteurs ont tout mis en œuvre pour retrouver les "disparus de Mirepoix", dans l'Ariège. En novembre 2023, Jean-Paul Vidal et Marie-José Montesinos ont été condamnés par la cour d'assises de l'Ariège à trente ans de réclusion criminelle, dont vingt ans de sûreté pour celle qui avait manigancé ce guet-apens diabolique.

Dernière modification le vendredi, 01 mai 2026 12:28
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