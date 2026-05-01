recherche
Magazines

"Enquête Exclusive" dimanche 3 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 1 mai 2026 221
"Enquête Exclusive" dimanche 3 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 3 mai 2026 à 23:10, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Enquête exclusive" qui propose une plongée dans l’univers impitoyable des nouveaux millionnaires du pétrole américain.

Alors que le monde entier scrute avec angoisse les fluctuations du prix du baril, les huit-mille petits producteurs de pétrole américains se frottent les mains. À eux seuls, ils représentent 80 % de la production du pays et, quand les cours montent, les dollars remplissent leurs poches. Avec plus de dix millions de barils extraits chaque jour, les États-Unis sont redevenus le premier producteur de pétrole au monde devant l’Arabie saoudite et la Russie. Leur production a presque triplé ces dix dernières années. Le secret de ce boom : une technique de forage qui permet l’exploitation du pétrole de schiste.

Comme à l’époque du Far West, des prospecteurs espérant faire fortune se ruent sur l’or noir. Des ouvriers aux ingénieurs en passant par les propriétaires de terrains regorgeant de pétrole, toute une économie profite de cette embellie. Et le nombre de millionnaires explose.

En tête, le Texas, qui fournit près de 50 % de la production nationale. Des villes y poussent comme des champignons autour des puits de forage, comme à Midland, à l’ouest de Dallas. Des milliers de « oil men » - les travailleurs du pétrole - débarquent de tout le pays pour travailler dans l’industrie pétrolière, et amassent des sommes colossales. Un simple ouvrier touche 15 000 dollars par mois ! L’or noir ruisselle sur toute l’économie locale : supermarchés, restaurants et même cafés drive-in, où des serveuses en mini maillot de bain peuvent gagner plus de 300 dollars par jour.

Mais les forages laissent des terres polluées et des nappes d’eau contaminées, parfois pour plusieurs décennies. Ce sont les « puits-zombies » : il y en aurait plus de 10 000 au Texas. Des associations se battent, souvent en vain, pour que les responsables de ces exploitations abandonnées prennent en charge leur dépollution.

Dernière modification le vendredi, 01 mai 2026 12:38
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Faites entrer l'accusé&quot; : L'affaire des disparus de Mirepoix sur RMC découverte dimanche 3 mai 2026

"Faites entrer l'accusé" : L'affaire des disparus de Mirepoix sur RMC découverte dimanche 3 mai 2026

01 mai 2026 - 12:23

Sur le même thème...

&quot;Faites entrer l'accusé&quot; : L'affaire des disparus de Mirepoix sur RMC découverte dimanche 3 mai 2026

"Faites entrer l'accusé" : L'affaire des disparus de Mirepoix sur RMC découverte dimanche 3 mai 2026

01 mai 2026 - 12:23

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 2 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 2 mai 2026 sur TF1, les reportage…

30 avril 2026 - 15:20 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...