"20h30 le dimanche" : La story Céline Dion ce 3 mai 2026 avec Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 3 mai 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 3 mai 2026 :

La Story • Céline Dion

L’annonce de son retour sur scène à l'automne 2026 à Paris a confirmé son statut d’icône… Céline Dion est définitivement une artiste à part, qui a su tisser un lien indéfectible avec le public.

Comment expliquer cette histoire d’amour qui s’écrit avec la France depuis ses débuts, alors qu’elle était encore adolescente ?

Il y a le talent, la sincérité et ce destin lié à celui de René Angélil qui a tenu sa promesse de tracer pour elle une carrière internationale.

"20h30 le dimanche" raconte comment, à force de travail acharné, Céline Dion a conquis la planète.