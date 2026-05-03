"Les maternelles XXL" lundi 4 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 4 mai 2026 :
- J’ai décidé de n’avoir qu’un seul enfant…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- En Essonne, à bord d’un camion de la PMI
- Les mystères du placenta
- PMA : la « sélection » d’embryons en débat
- Vive les voyages scolaires !
- Comment arrêter la tétine ?
- Avez-vous le cou des textos ?
- Je gâte trop mes enfants…
- Ariane Massenet ou la passion de l’intime.