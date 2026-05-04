recherche
Magazines

"Les maternelles XXL" mardi 5 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 4 mai 2026 204
"Les maternelles XXL" mardi 5 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Mardi 5 mai 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire mardi 5 mai 2026 :

  • Mon enfant est diabétique

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Un lapin à la crèche !
  • Surveillez le dos de votre enfant
  • Césarienne : un accompagnement global
  • Vive les voyages scolaires !
  • Parents, attention aux mots blessants…
  • Et si on faisait une vasectomie party ?
  • Bonjour la solidarité dans la fratrie !
  • Rosa Bursztein : les confidences sans tabou d’une maman humoriste
Dernière modification le lundi, 04 mai 2026 21:08
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; mardi 5 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" mardi 5 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

04 mai 2026 - 20:56

Sur le même thème...

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; mardi 5 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" mardi 5 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

04 mai 2026 - 20:56

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 3 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 3 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

03 mai 2026 - 11:29 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...