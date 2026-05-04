"Les maternelles XXL" mardi 5 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 5 mai 2026 :
- Mon enfant est diabétique
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Un lapin à la crèche !
- Surveillez le dos de votre enfant
- Césarienne : un accompagnement global
- Vive les voyages scolaires !
- Parents, attention aux mots blessants…
- Et si on faisait une vasectomie party ?
- Bonjour la solidarité dans la fratrie !
- Rosa Bursztein : les confidences sans tabou d’une maman humoriste