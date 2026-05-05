"C à vous" mardi 5 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 5 mai 2026 dans l'émission :
18:55 C à vous
Crainte d’un coup d’Etat ou d’une tentative d’assassinat : Vladimir Poutine renforce sa sécurité
Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs.
Paul Gogo, ancien correspondant en Russie et auteur de "Moscou Parano".
Crainte d’un coup d’Etat ou d’une tentative d’assassinat : Vladimir Poutine renforce sa sécurité
Jean-Luc Barré, historien et biographe, auteur de « De Gaulle, une vie, le premier des Français ».
20:00 C à vous, la suite
Faustine Bollaert pour « Ça commence aujourd’hui » sur France 2.
Laure Calamy pour le film « C’est quoi l’amour ? », en salle le 6 mai
Salomé Lelouch pour la pièce « Nullipare » au Théâtre Antoine.