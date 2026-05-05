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"C à vous" mardi 5 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 5 mai 2026 323
"C à vous" mardi 5 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 5 mai 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 5 mai 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Crainte d’un coup d’Etat ou d’une tentative d’assassinat : Vladimir Poutine renforce sa sécurité

Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs.

Paul Gogo, ancien correspondant en Russie et auteur de "Moscou Parano".

Crainte d’un coup d’Etat ou d’une tentative d’assassinat : Vladimir Poutine renforce sa sécurité

Jean-Luc Barré, historien et biographe, auteur de « De Gaulle, une vie, le premier des Français ».

20:00 C à vous, la suite

Faustine Bollaert pour « Ça commence aujourd’hui » sur France 2.

Laure Calamy pour le film « C’est quoi l’amour ? », en salle le 6 mai

Salomé Lelouch pour la pièce « Nullipare » au Théâtre Antoine.

Dernière modification le mardi, 05 mai 2026 17:21
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