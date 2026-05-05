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"Quotidien" mardi 5 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 5 mai 2026 202
"Quotidien" mardi 5 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mardi 5 mai 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mardi 5 mai 2026 :

Gilles Lellouche, Pio Marmaï, Anaïs Demoustier et Vimala Pons pour le film « La Vénus électrique » au cinéma le 12 mai, présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026 et qui en fera l'ouverture.

Les autres Invités sont en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45.

Dernière modification le mardi, 05 mai 2026 15:48
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