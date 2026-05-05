"Les maternelles XXL" mercredi 6 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 6 mai 2026 :
- Je voulais une césarienne à tout prix
Les autres sujets traités dans l'émission :
- La danse afro, ça rend heureux !
- Des astuces pour réussir la diversification alimentaire
- Stop aux violences éducatives ordinaires !
- Vive les voyages scolaires !
- Petit guide de survie pour les longs trajets
- Soyons de bons parents, restons couchés…
- Je confonds les prénoms de mes enfants, c’est grave ?
- Reem Kherici : actrice, réalisatrice et maman de 2 garçons.