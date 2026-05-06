recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" mercredi 6 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 6 mai 2026 148
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 6 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 6 mai 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 La santé mentale de nos ados est en danger : comment les aider ?

Au cœur du foyer, le mal-être des adolescents s’invite souvent en silence, bousculant l'équilibre familial et laissant les parents désemparés. Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner.

15:05 Leur incroyable histoire avec leur chien

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau des invités qui partagent un quotidien étonnant et incroyable avec leur compagnon à quatre pattes.

En octobre 2024, Pierre-Albert disparaît durant 48h après avoir fait une chute en cherchant des champignons en forêt. Alors que ses proches et les secours déploient les moyens pour le retrouver, Pierre-Albert raconte que s’il a survécu, c’est grâce à la présence de Thor, son labrador.

Jules et Louise sont jumeaux et atteints d’une rétinite pigmentaire qui leur fait progressivement perdre la vue. En mai 2023, leur éducatrice en locomotion leur propose d’effectuer un stage dans une école de chien-guides : une révélation pour eux. Depuis avril 2024, ils ont accueilli 2 labradors, Sully et Sunset, qui changent leur quotidien.

Le 31 août 2016, un orage de montagne éclate près de la maison d’hôtes de Cédrick et son compagnon. À cause de la foudre, un incendie se déclare dans le chalet durant leur sommeil. Réveillés par leur chienne Eva, ils ont pu, grâce à elle, évacuer tous les occupants à temps. Mais alors qu’il pensait Eva perdue dans les flammes, Cédrick a assisté à un miracle.

Dernière modification le mercredi, 06 mai 2026 08:52
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; mercredi 6 mai 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

"La meilleure boulangerie de France" mercredi 6 mai 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

06 mai 2026 - 08:54

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; mercredi 6 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" mercredi 6 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

05 mai 2026 - 21:44

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 7 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 7 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine

05 mai 2026 - 11:59 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...