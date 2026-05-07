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"C à vous" jeudi 7 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 7 mai 2026 18
"C à vous" jeudi 7 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce jeudi 7 mai 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 23 avril 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.

20:00 C à vous, la suite

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.

Dernière modification le jeudi, 07 mai 2026 15:43
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