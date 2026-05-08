"C dans l'air" vendredi 8 mai 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 8 mai 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 8 mai 2026, Aurélie Casse reçoit Emmanuelle Adréani, rédactrice en chef du magazine Society.

Que s'est-il passé au 22 avenue Foch, le domicile parisien de Jeffrey Epstein ? Par quels mécanismes le milliardaire a-t-il pu satisfaire ses déviances sexuelles au cœur de la capitale ?

Après huit mois d'investigation, Emmanuelle Andreani et Anthony Mansuy (Society) publient le premier volet de leur enquête. Ils décryptent l'organisation du système Epstein : entre rabatteurs, agents de mannequins et logistique rodée, ils soulignent la place centrale de Paris dans la circulation de victimes mineures ou majeures. Ce dossier s'appuie notamment sur le récit inédit du majordome de Jeffrey Epstein, révélant un réseau d'emprise s'étalant sur plusieurs années.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

Le thème de l'émission :

Thème du jour en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.