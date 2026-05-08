Sommaire de "50' Inside" samedi 9 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 9 mai 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu • La folie Michael Jackson.

En coulisses • Le concours Miss bikini fitness.

Le portrait • Les confidences d'Enora Malagré.

La Story • Le Roi Soleil, la comédie musicale s’offre un retour triomphal !

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Carthagène, les Caraïbes version colombienne.



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