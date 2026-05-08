Sommaire de "50' Inside" samedi 9 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
Actu • La folie Michael Jackson.
En coulisses • Le concours Miss bikini fitness.
Le portrait • Les confidences d'Enora Malagré.
La Story • Le Roi Soleil, la comédie musicale s’offre un retour triomphal !
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Carthagène, les Caraïbes version colombienne.
Une destination touristique devenue un Eldorado pour des Français en quête d’une nouvelle vie. Comment réussir le grand saut ?