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Sommaire de "50' Inside" samedi 9 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 8 mai 2026 286
Sommaire de "50' Inside" samedi 9 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 9 mai 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu La folie Michael Jackson.

En coulisses Le concours Miss bikini fitness.

Le portrait Les confidences d'Enora Malagré.

La Story Le Roi Soleil, la comédie musicale s’offre un retour triomphal !

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Carthagène, les Caraïbes version colombienne.

Une destination touristique devenue un Eldorado pour des Français en quête d’une nouvelle vie. Comment réussir le grand saut ?

Dernière modification le vendredi, 08 mai 2026 16:25
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