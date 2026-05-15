"Ça commence aujourd'hui" vendredi 15 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 15 mai 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Amoureuses d'un manipulateur, elles ont basculé dans la prostitution

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées qui ont basculées dans la prostitution sous l’influence d’un manipulateur.

Très amoureuse de son ex, Ilona a accepté, pour le satisfaire, d’ouvrir des comptes privés de photos dénudées, de faire des shows en ligne, et qu’il diffuse des vidéos de leurs ébats sur des sites pornos gratuits. Ilona est allée jusqu’à se prostituer avec un client. Pour son conjoint, elle n’existait qu’à travers son corps, prenant plaisir à la “partager” avec d’autres hommes. Ilona a perdu toute estime d’elle-même et a même tenté de mettre fin à ses jours.

Vigdis a entretenu une relation avec un homme qui voulait tout contrôler : son corps, son poids, ses tenues, ses fantasmes, sa sexualité. Il a fini par la harceler pour qu’elle accepte de faire des vidéos à caractère sexuel payantes. Elle a fini par le quitter avant de céder.

15:05 À 80 ans, ils sont tombés amoureux !

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" de jeunes amoureux qui vont partager avec vous leurs jolies histoires d'amour. Ils racontent leur idylle inattendue. Une rencontre qui a bousculé toutes leurs certitudes.

Jacqueline, 89 ans, est en couple avec René depuis cinq ans. Ils se sont rencontrés dans leur maison de retraite et vivent côte à côte leur plus belle jeunesse. La rencontre de René fut une renaissance pour Jacqueline qui avait vécu plusieurs années difficiles.

Paulette, 81 ans, et Bob, 76 ans, sont amoureux depuis six ans. Ils partagent leur passion pour les croisières et les soirées déguisées. Pour ces deux là, la vie est un cadeau et ils en profitent.

Jacqueline et René, âgés respectivement de 88 et 89 ans, forment le jeune couple du jour ! Ils fêteront leur première année de rencontre dans leur résidence senior.