"C dans l'air" vendredi 22 mai 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 22 mai 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 22 mai 2026 Aurélie Casse reçoit Patrice Duhamel, journaliste politique et essayiste, auteur du livre « Le crépuscule des dieux » aux éditions de l'Observatoire.

Témoin privilégié de la scène politique française depuis les années 1970, Patrice Duhamel a vu de nombreux présidents de la République. Il revient aujourd'hui dans son livre "Le crépuscule des dieux" sur les derniers mystères d'un véritable tabou : les maladies des présidents.

En 1955, les médecins de Charles de Gaulle lui découvrent un risque d'anévrisme qui le tuera en 1970. Plutôt que de l'avertir ou de prévenir sa famille, ils préfèrent le lui cacher. Georges Pompidou qui lui est bien au courant de sa maladie, décide de ne pas la rendre publique avant de se présenter à l'élection présidentielle. Le secret d'Etat que représente le cancer métastasé de François Mitterrand. L'AVC de Jacques Chirac qui change la fin de sa présidence...

Où s'arrête le secret médical quand il s'agit du plus haut personnage de l'Etat et donc de l'intérêt général ?

Grâce à un document unique, le journal du médecin Jean Bernard, et de témoignages exclusifs, Patrice Duhamel retrace ces drames intimes devenus mensonges d'Etat.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



James André, grand reporter à France 24.

Lauric Henneton, historien, spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l’Université Versailles-Saint Quentin.

Dominique Moïsi, géopolitologue, conseiller spécial de l’Institut Montaigne.

Joséphine Staron, directrice des Études et des Relations Internationales Synopia.

Le thème de l'émission :

Aux États-Unis, alors que de nouvelles accusations de conflits d’intérêts visent Donald Trump, le fisc américain a annoncé un deal inédit avec le milliardaire. En mars, le président des États-Unis avait attaqué sa propre administration, demandant 10 milliards de dollars de dommages et intérêts aux services fiscaux, en raison d’une fuite dans la presse de ses déclarations de revenus de 2020. Le The New York Times rapportait alors que le magnat de l’immobilier n’aurait payé que 750 dollars d’impôts fédéraux en 2016 et en 2017, et même aucun lors de dix des quinze années précédentes, en raison notamment d’importantes déclarations de pertes de ses sociétés.

L’accord trouvé cette semaine interdit à jamais de poursuivre Donald Trump en cas de fraude ou d’arriérés d’impôts antérieurs au 18 mai 2026. Cette immunité fiscale à vie concerne aussi sa famille et leurs entreprises. Le document prévoit également la création d’un fonds d’indemnisation de 1,8 milliard de dollars, pouvant indemniser les personnes affirmant avoir été « injustement ciblées » par les administrations précédentes. En clair, cela pourrait concerner les 1 600 émeutiers du 6 janvier, graciés par Donald Trump, alors qu’ils avaient pris d’assaut le United States Capitol en 2021, estimant que la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle était usurpée.

Au Congrès, cet deal scandalise l’opposition. « C’est une carte “sortie de prison gratuite” qu’il a négociée avec lui-même. Mais qu’est-ce que c’est que cette Amérique ? », a fustigé Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat. La polémique enfle dans la presse et le malaise gagne les rangs de la majorité présidentielle. Deux policiers ayant défendu le Capitole en 2021 viennent de saisir les tribunaux. Ils veulent faire annuler cette décision, que les associations de transparence en politique qualifient de plus corrompue de l’histoire des États-Unis.

Pendant ce temps, Donald Trump a présenté aux journalistes le chantier de sa salle de bal ultrasécurisée à la White House. Un sujet qui obsède depuis des mois le locataire du Bureau ovale. Ce dernier la mentionne en moyenne un jour sur trois depuis le début de l’année 2026, a recensé le The Washington Post. Mais si ce projet immobilier, monumental et coûteux, revient de manière récurrente dans les discours du président, qui veut « la plus belle salle du monde », cette marotte, soulignant la déconnexion du milliardaire avec les préoccupations de la population, inquiète de plus en plus les républicains. Seuls 28 % des citoyens jugent cette construction nécessaire. Une population dont le pouvoir d’achat est de plus en plus impacté par la flambée des prix des carburants, alors que les turbulences internationales s’accumulent.

Iran, Canada, Cuba… Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump pratique la diplomatie par les menaces et les ultimatums. Mais son mépris pour le Canada a eu l’effet d’un repoussoir pour le tourisme aux États-Unis, et les villes frontalières sont les premières à souffrir des tensions inédites entre les deux pays voisins. Les négociations sur la fin de la guerre en Iran se poursuivent, sans aboutir, et le détroit d’Ormuz demeure bloqué. Washington vient d’annoncer qi’l mettait en pause ses ventes d’armes à Taïwan afin de « s’assurer de disposer de munitions suffisantes » pour la guerre contre l’Iran. Parallèlement, l’administration Trump accentue la pression sur le régime cubain. L’ancien président cubain Raúl Castro vient d’être inculpé aux États-Unis, alors que le USS Nimitz (CVN-68) arrive en mer des Caraïbes.

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