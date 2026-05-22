"C à vous" vendredi 22 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mohamed Bouhafsi et Anne-Elisabeth Lemoine vous donnent rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce vendredi 22 mai 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Pendant la durée du Festival de Cannes, Mohamed Bouhafsi présente la première partie de l'émission le week-end puis passe la main à Anne-Elisabeth Lemoine pour la seconde partie en direct de Cannes.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 22 mai 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Présidentielle 2027, candidature de Gabriel Attal, état de la droite et de l’extrême droite

Tugdual Denis de Valeurs actuelles, auteur du livre "La cendre et le feu – Enquête intime au cœur de la droite française" chez Robert Laffont.

Frédéric Dabi de l'Ifop.

Affaire « Patrick Bruel » : une trentaine de femmes accusent le chanteur de viols et d’agressions sexuelles

Charlotte Chaffanjon, cheffe du service enquêtes de Libération.

Températures jusqu’à 35°C, dôme de chaleur... Combien de temps va durer ce temps estival ?

Sébastien Thomas, journaliste au service météo-climat à France Télévisions.

20:00 C à vous, la suite

En direct de Cannes

Eva Longoria et Reem Kherici pour le prix « L’Oréal Paris Lights on Women’s Worth ».

Estelle Lefébure, marraine de la 11ème semaine du cinéma positif et Thomas Jolly, co-président de la « Queer Palm ».

Lukas Dhont, Emmanuel Macchia, Valentin Campagne pour le film « Coward », en salle prochainement.

Pierre de Maere en live avec son titre « Je pense à vous ».