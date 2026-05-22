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"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 24 mai 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 22 mai 2026 281
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 24 mai 2026 sur France 3

Dimanche 24 mai 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste français, sénateur de Paris.

12:00 Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Energie.

Au sommaire :

L'année 2026 sera-t-elle celle de la crise perpétuelle, celle d'un choc pétrolier qui joue avec les nerfs des politiques ? En tout cas, le gouvernement vient de préparer les esprits à ce que la situation dure, tout en espérant que les signaux passent au vert sur le plan économique. Sébastien Lecornu, qui se voudrait garant de la bonne gestion du pays, continue les aides ciblées envers certains automobilistes et assure qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts.

C'est pourtant le moment où Gabriel Attal choisit de ne pas différer davantage sa candidature, ce qui va pousser le camp macroniste à s'aligner ou à prendre ses distances.

Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.

Dernière modification le vendredi, 22 mai 2026 18:29
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