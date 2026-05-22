"C ce soir" à Cannes vendredi 22 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Vendredi 22 mai 2026 à 23:00 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

À l'occasion du 79ème Festival de Cannes, Karim Rissouli, entouré de Laure Adler et Camille Diao, propose une émission quotidienne dédiée à l'actualité de cette manifestation internationale.

Pendant une heure et en public, les films présentés lors de cette édition 2026 ainsi que les enjeux culturels du festival sont au centre du débat.

Les invités reçus par Karim Rissouli :

Pour cette dernière émission à Cannes, Karim Rissouli va parler de trois grands films qui sont en compétition, en lice pour la Palme d’Or, réalisés par des cinéastes exceptionnels et interprétés par des acteurs formidables.

Cristian Mungiu, réalisateur du film « Fjord ». Rejoindra-t-il le cercle très fermé des doubles palme d’Or ? C’est une option très crédible avec son film, le récit d’une confrontation brutale entre deux visions du monde.

Léa Mysius, réalisatrice du film « Histoire de la nuit » accompagnée d'Hafsia Herzi. Dernier film en compétition projeté cette année, une adaptation plus que réussie du livre du prix Goncourt.

Penelope Cruz, Guitarricadelafuente, Lola Dueñas et Miguel Bernardeau pour le film « La Bola Negra ». L’Espagne une fois de plus à l’honneur, le casting du film viendra parler de cette vitalité impressionnante du cinéma espagnol.