"Enquête de santé" sur les pouvoirs insoupçonnés de la nature, mardi 26 mai 2026 sur France 5

Mardi 26 mai 2026 à partir de 21:05 sur France 5, le magazine "Enquête de santé", présenté par Marina Carrère d'Encausse, propose une soirée consacrée aux pouvoirs de la nature.

Le documentaire de Marie Chagneau fait le point sur les incroyables bienfaits de la nature sur notre santé.

Lors d'un débat en public, Marina Carrère d’Encausse interrogera des experts et sera accompagnée d’Enora Malagré qui donnera la parole à des témoins.

Documentaire • Les pouvoirs insoupçonnés de la nature

Par quel miracle une balade en forêt, la contemplation d’un champ ou la vue de l’océan suffisent-elles à faire baisser notre stress et à réguler notre tension artérielle ? Le contact avec la nature agit comme un véritable traitement sur notre santé physique et psychique et la science cherche à percer les mystères de ces bienfaits.

Lors d’une balade en forêt, nous inhalons des phytoncides, des substances émises dans l’air par les arbres qui agissent comme un système de défense naturel contre les insectes et les maladies. Plusieurs études ont montré que ces composés organiques volatils permettaient de réguler le système nerveux. Autre pouvoir étonnant, la brume des cascades et le contact avec la mer pourraient avoir un effet positif sur la santé respiratoire.

Les pouvoirs apaisants de la nature sont si puissants que certains médecins libéraux s’en saisissent et prescrivent sur ordonnance une immersion dans un espace vert pour soigner les patients à tous les âges de la vie. Ils recommandent marches, forêts ou jardinage contre le stress, la solitude et la fatigue.

À 80 ans, Claude se remet d’un infarctus et pour faciliter sa rééducation, elle jardine toutes les semaines dans un potager avec d’autres patients atteints de maladies chroniques. Pierre est un aidant épuisé car son épouse est gravement malade. Il dort très mal. Sa généraliste lui prescrit deux heures de contact avec la nature par semaine pour retrouver le sommeil. Et pour suivre ce traitement, inutile de passer par la pharmacie, il suffit parfois d’aller au bout de sa rue.

Plongée au cœur des incroyables bienfaits de la nature sur notre santé.

Le débat • Les invités

Thomas Busigny, psychologue, neuropsychologue et écothérapeute pour l'Association Terra Sylvia.

Pr Antoine Pelissolo, psychiatre au GHU Henri-Mondor/Albert-Chenevier, Créteil (APHP)

Dr Julie Gardette, médecin généraliste.

Raphaël Monot de l’Association Terre d’Hippocrate.

Et les témoignages de passionnés de nature : Gérard Jean, qui a créé le jardin de Pellinec, Estelle, sur les bienfaits de la plongée sous-marine en situation de handicap, et Ric, adepte du kite surf et de la randonnée en montagne.