"90' Enquêtes" en immersion avec les Gendarmes de Saint-Tropez, mardi 26 mai 2026 sur TMC

Mardi 26 mai 2026 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva présentera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Saint-Tropez : un été avec les gendarmes les plus connus de France ».

Saint-Tropez est la ville du bling-bling avec son port mythique et ses plages aux eaux cristallines. Chaque été, elle devient le QG des stars. Une destination 100% jet-set, rendue célèbre notamment par le film culte "Le Gendarme de Saint-Tropez". Si l'ancienne brigade est aujourd'hui un musée, la nouvelle, elle, est plus active que jamais.

90' Enquêtes vous emmène au cœur de la brigade la plus connue de France. Car en période estivale, avec jusqu'à 80 000 visiteurs supplémentaires chaque jour, les forces de l'ordre ne chôment pas.

Derrière les yachts, villas de luxe et voitures d'exception, les touristes fortunés attirent aussi les convoitises. Cambriolages, arnaques à plusieurs milliers d'euros, vols à l'arrachée... les délinquants visent gros, et repartent parfois avec des butins impressionnants.

Immersion avec les gendarmes de Saint-Tropez... sans doute la brigade la plus célèbre de France.