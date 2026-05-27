"Bonjour ! Avec vous" jeudi 28 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Jeudi 28 mai 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 28 mai 2026 :

Canicule : quels sont vos droits ?

Au travail les horaires la tenue…Dans la rue torse nu toleré ? En voiture conduire en tongs ?

Un expert sera en plateau pour répondre à vos questions.

Prendre soin de ses yeux

Le Dr Maxime Delbarre sera l'invité de Chistophe Beaugrand et vous donnera des conseils pour prendre soin de vos yeux.