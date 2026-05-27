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"Bonjour ! Avec vous" jeudi 28 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 27 mai 2026 331
"Bonjour ! Avec vous" jeudi 28 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Jeudi 28 mai 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 28 mai 2026 :

Canicule : quels sont vos droits ?

Au travail les horaires la tenue…Dans la rue torse nu toleré ? En voiture conduire en tongs ?

Un expert sera en plateau pour répondre à vos questions.

Prendre soin de ses yeux

Le Dr Maxime Delbarre sera l'invité de Chistophe Beaugrand et vous donnera des conseils pour prendre soin de vos yeux.

Dernière modification le mercredi, 27 mai 2026 20:55
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