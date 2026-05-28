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"C à vous" jeudi 28 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 28 mai 2026 400
"C à vous" jeudi 28 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce jeudi 28 mai 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 28 mai 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Immigration : le nouveau livre de Patrick Weil

Patrick Weil, historien, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l'immigration vient présenter son livre « De l'immigration en France », disponible aux éditions Grasset.

Concerts annulés, pièce de théâtre perturbée... Patrick Bruel s’estimerait « mort professionnellement »

Cécile Ollivier, grand reporter police-justice au magazine ELLE France.

Laurence Pieau, rédactrice en chef people de Paris Match.

20:00 C à vous, la suite

Arthur pour le livre « Même la nuit ne veut pas de moi » disponible le 27 mai aux éditions Grasset

Florent Peyre pour l’émission « Les chaises musicales infernales » sur france.tv et sur Youtube dès le 29 mai.

Dernière modification le jeudi, 28 mai 2026 17:38
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