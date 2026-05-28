"C à vous" jeudi 28 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 28 mai 2026 dans l'émission :
18:55 C à vous
Immigration : le nouveau livre de Patrick Weil
Patrick Weil, historien, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l'immigration vient présenter son livre « De l'immigration en France », disponible aux éditions Grasset.
Concerts annulés, pièce de théâtre perturbée... Patrick Bruel s’estimerait « mort professionnellement »
Cécile Ollivier, grand reporter police-justice au magazine ELLE France.
Laurence Pieau, rédactrice en chef people de Paris Match.
20:00 C à vous, la suite
Arthur pour le livre « Même la nuit ne veut pas de moi » disponible le 27 mai aux éditions Grasset
Florent Peyre pour l’émission « Les chaises musicales infernales » sur france.tv et sur Youtube dès le 29 mai.