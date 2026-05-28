"Quotidien" jeudi 28 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce jeudi 28 mai 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus jeudi 28 mai 2026 :

Hannah Kopp et Rebecca Royer, avocates des parties civiles dans l'affaire David G. (scandale du périscolaire).

Michel Denisot pour son documentaire « Mon Coluche à moi » diffusé ce soir sur TMC.