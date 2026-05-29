Sommaire de "50' Inside" samedi 30 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
Coulisses • Cadeaux souvenirs, visites guidées et sosies officiels : le business florissant de la famille royale.
Actu • Le plus grand concours de danse en France.
Le portrait • Les confidences de Marine après sa victoire à la Star Academy.
La Story • Daniel Balavoine : Les secrets de son tube « Mon fils, ma bataille ».
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction le Costa Rica
Des Français ont fait le grand saut pour y changer de vie. Mais, au-delà de son décor de carte postale, ce nouvel eldorado tient-il toutes ses promesses ?