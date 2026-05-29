Sommaire de "50' Inside" samedi 30 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 30 mai 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Coulisses • Cadeaux souvenirs, visites guidées et sosies officiels : le business florissant de la famille royale.

Actu • Le plus grand concours de danse en France.

Le portrait • Les confidences de Marine après sa victoire à la Star Academy.



La Story • Daniel Balavoine : Les secrets de son tube « Mon fils, ma bataille ».

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction le Costa Rica



Des Français ont fait le grand saut pour y changer de vie. Mais, au-delà de son décor de carte postale, ce nouvel eldorado tient-il toutes ses promesses ?