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Sommaire de "50' Inside" samedi 30 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 29 mai 2026 242
Sommaire de "50' Inside" samedi 30 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 30 mai 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Coulisses Cadeaux souvenirs, visites guidées et sosies officiels : le business florissant de la famille royale.

Actu Le plus grand concours de danse en France.

Le portrait Les confidences de Marine après sa victoire à la Star Academy.

La Story Daniel Balavoine : Les secrets de son tube « Mon fils, ma bataille ».

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Direction le Costa Rica

Des Français ont fait le grand saut pour y changer de vie. Mais, au-delà de son décor de carte postale, ce nouvel eldorado tient-il toutes ses promesses ?

Dernière modification le vendredi, 29 mai 2026 08:56
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