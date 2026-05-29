Spéciale "C dans l'air" : Chine / États-Unis, la guerre de l'IA, dimanche 31 mai 2026 sur France 5

Dimanche 31 mai 2026 à partir de 21:05 sur France 5, Caroline Roux proposera une soirée spéciale "C dans l'air" consacrée à la bataille la plus décisive de notre siècle : l'IA.

Jamais une technologie ne s'est imposée aussi vite, aussi profondément, dans autant de dimensions de nos sociétés. L'intelligence artificielle n'est plus une promesse abstraite : elle est dans nos usines, nos hôpitaux, nos champs de bataille. Elle supprime des emplois, réécrit les règles de la démocratie et redessine les rapports de force mondiaux.

Mais derrière cette révolution technologique se cache une guerre. « Celui qui deviendra le leader dans le domaine de l'IA sera le maître du monde », déclarait Vladimir Poutine en 2017. Aujourd’hui, deux empires s’affrontent : les États-Unis et la Chine. Une bataille non pas de missiles, mais d'algorithmes, de puces et de data centers, dont l'issue décidera qui contrôlera l'infrastructure de l'intelligence, et avec elle, la hiérarchie du monde.

Jusqu'où iront Pékin et Washington ?

Des data centers géants de Virginie aux usines de robots de Hangzhou, de la Silicon Valley aux terres dévastées de Gaza, C dans l'air propose une soirée spéciale consacrée à la bataille la plus décisive de notre siècle.

Enquête sur un basculement planétaire en marche, éclairée par les experts de C dans l'air et enrichie d'entretiens exclusifs menés par Caroline Roux.

Les invités de Caroline Roux seront communiqués avant la diffusion de l'émission. Cet article sera donc réactualisé au cours du week-end.