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"20h30 le vendredi" avec Carole, la maîtresse des bois, ce 29 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 29 mai 2026 173
"20h30 le vendredi" avec Carole, la maîtresse des bois, ce 29 mai 2026 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 8 mai 2026 sur France 2, le portrait de Caroline, une institutrice à Doussard, en Haute-Savoie, qui propose à ses élèves une méthode d'enseignement alternative et originale.

Le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Carole, la maîtresse des bois

Carole, institutrice à l’école de Doussard, en Haute-Savoie, a choisi pour dispenser ses cours une voie originale préconisée par l’Éducation nationale : "la classe dehors", qui consiste à sortir de la salle de classe pour enseigner autrement en se rendant dans un espace naturel proche.

Des cours en pleine nature

Pour le plus grand bonheur de ses petits élèves, plusieurs fois par mois, Carole fait la leçon au cœur de la forêt.

"Les rencontres de 20h30" a assisté à un de ses cours en pleine nature, où elle remplace les bancs de l’école par de l’herbe et des rondins de bois, le tableau par les paysages environnants ou même la calculatrice par des brindilles ou des cailloux...

Une rencontre signée Mathieu Barrere, Clément Voyer et Vincent Rochefeuille.

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