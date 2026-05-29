"28 minutes" vendredi 29 mai 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 29 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie de les clubistes :

Pascal Blanchard, historien,

Sylvie Brunel, géographe et écrivaine,

Raphaël Doan, essayiste et ancien haut fonctionnaire,

Louison, dessinatrice de presse.

Abrogation du Code noir : la France a-t-elle fini d’expurger son passé colonial ?

Jeudi 28 mai, les députés ont voté l’abrogation du Code Noir. Rédigé en 1685, il régissait le statut des esclaves, considérés comme des “êtres meubles” et entérinait les pouvoirs de leurs maîtres. La question des réparations financières accordéees aux victimes de l’esclavage et de la traite négrière doit encore être débattue.

Scandale du périscolaire : faut-il établir des listes noires pour protéger les enfants ?

Édouard Geffray, le ministre de l’Éducation nationale, a appelé à la mise en place d’une “liste noire” pour les animateurs périscolaires évincés “en raison de leur comportement avec les mineurs, quand bien même ils n’auraient pas été condamnés”. Une volonté qui fait suite aux nombreux scandales de violences sexuelles sur mineurs qui ont entaché des écoles maternelles ces derniers mois.

Renaud Dély reçoit Catherine Delvaux, journaliste et spécialiste de jardinage, qui publie "La belle histoire des jardins", aux éditions Les Arènes. Accompagnée par Simon Hureau au dessin, elle retrace l’histoire des jardins en bande dessinée.

Jeudi 28 mai, après une semaine d’un épisode de chaleur sans précédent au mois de mai, une réunion interministérielle s’est tenue. Marine Tondelier, cheffe de file des Écologistes, s’est dite “effarée du degré d’impréparation” du gouvernement. Selon Matignon, “toutes les mesures ont été prises” et la crise est gérée. C'est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Les influenceurs ont trouvé leur nouvelle lubie : les sardines. Apport nutritif solide, prix conciliant et emballage soigné, elles ont tout pour devenir le produit star de la saison et leur consommation est déjà en forte hausse. C’est le point com’ de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur l’encyclique de Léon XIV, les photos de la semaine sélectionnées par nos invités, ainsi que le “Monde des choses”, où David Castello-Lopes s’intéresse aux vélos gonflables.