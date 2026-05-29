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"C à vous" vendredi 29 mai 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 29 mai 2026 402
"C à vous" vendredi 29 mai 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 29 mai 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 29 mai 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Lutte contre le narcotrafic

Nicolas Bessone, procureur de la République de Marseille.

Canicule, tous sur les nerfs ?

Évelyne Dhéliat, présentatrice et cheffe du service météo à TF1.

Aurel Guedj, médecin urgentiste à l’hôpital Poissy-Saint-Germain-en-Laye.

20:00 C à vous, la suite

Simon Abkarian, Niels Schneider, Florian Lesieur, Anamaria Vartolomei et Antonin Baudry, pour le film “La bataille De Gaulle : l’âge de fer”, en salle mercredi.

 

Dernière modification le vendredi, 29 mai 2026 17:08
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