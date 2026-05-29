"Quelle époque !" samedi 30 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

Samedi 30 mai 2026 à 23:25, Léa Salamé présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Quelle époque !”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

"Quelle époque !" c'est le talk-show spectaculaire, drôle et festif, du samedi soir sur France 2. Une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante ! "Quelle époque !" est un lieu de rencontres et de débats.

“Quelle époque !” c'est un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Samedi 30 mai 2026, Léa Salamé reçoit :

Laurent Romejko et Louis Bodin qui reviennent sur l’épisode de canicule exceptionnel qui touche la France. Les deux spécialistes météo évoquent les records de chaleur et livrent leurs conseils pour mieux affronter les fortes températures.

Estelle Lefébure qui présente "Mes meilleures recettes bien-être" chez Flammarion. L’ancienne mannequin et animatrice revient également sur son parcours entre mode, télévision et écriture.

Maïtena Biraben, Ariane Massenet, Elsa Wolinski et Alexandra Crucq qui présentent la tournée de "Mesdames en vraies !". Les fondatrices du média "Mesdames" abordent sans filtre la place des femmes, l’âge et les clichés autour de la ménopause.

Mélanie Page qui dévoile "Peaux à peaux" chez Albin Michel, un premier roman consacré à la maternité. La comédienne sera également au Festival d’Avignon puis au Théâtre de l’Œuvre à Paris.

Matthieu Delormeau qui publie "Addictions, il a suffi d’une fois" aux éditions" Leduc. Dans ce témoignage intime, il raconte son combat contre les addictions, les rechutes et sa reconstruction.

Yoan Sudres qui fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à sa ressemblance frappante avec Pierre Niney. Le coiffeur star cumule déjà plus d’un million de vues.

Benjamin Patou qui publie "Itinéraire d’un enfant raté" chez Fayard. Préfacé par Claude Lelouch, ce récit personnel revient sur son enfance, ses blessures et son parcours d’homme d’affaires.

Pour cette nouvelle saison, Léa Salamé est accompagnée de Paul et Guillaume de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux et Hugo Clément.