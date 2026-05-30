"C dans l'air" samedi 30 mai 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 30 mai 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 30 mai 2026, Aurélie Casse reçoit Laurence Pieau, rédactrice en chef People de Paris Match.

Visé par des accusations de viols et d'agressions sexuelles, Patrick Bruel a décidé hier d'annuler tous ses concerts jusqu'à l'automne et sa présence dans les festivals de l'été. Il se retire également des spectacles caritatifs des Enfoirés dont il n'avait jusqu'alors manqué aucune édition depuis 1993.

Laurence Pieau a publié une enquête dans Paris Match : la chute d'une idole. En interrogeant des victimes présumées, une psychologue, des proches du chanteur ou des personnes ayant travaillé avec lui, elle retrace l'itinéraire d'un homme qui aujourd'hui dit savoir que sa "carrière est terminée".

Depuis les premiers témoignages publiés en mars dans Mediapart et qui ont fait boule de neige, Patrick Bruel est désormais visé par au moins quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. Présumé innocent, il nie les faits qui lui sont reprochés.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Agnès Levallois, présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO).

Mariam Pirzadeh, journaliste et ancienne correspondante à Téhéran pour France 24.

Vice-amiral Michel Olhagaray, ancien commandant de l'école navale et ancien directeur du Centre des hautes études militaires

Alain Pirot, journaliste et réalisateur, spécialiste des questions de défense.

Le thème de l'émission :

Guerre en Iran : trois mois après, le blocage demeure

« Beaucoup de progrès ». C'est en ces termes que Donald Trump a qualifié hier la situation diplomatique avec l'Iran. Mais le blocage demeure : Téhéran dément qu’un compromis ait été trouvé, et Trump estime que l’Iran doit « accepter qu’ils n’auront jamais d’arme nucléaire ». Le détroit d'Ormuz reste le principal point de tension : Washington exige sa réouverture sans contrôle iranien, tandis que l’Iran veut conserver un rôle dans sa gestion. Malgré le cessez-le-feu, la présence militaire reste massive et les deux camps continuent de se menacer en cas d’échec des négociations.

L'Iran dénonce notamment « les demandes excessives et les positions changeantes et contradictoires » des États-Unis. Plusieurs exigences avancées par Washington ne figureraient pas dans le projet d’accord discuté, comme l’ouverture sans frais de péage du détroit d’Ormuz et la destruction des matières nucléaires iraniennes. Le dossier des avoirs iraniens gelés reste aussi problématique : Téhéran souhaite obtenir le déblocage de 24 milliards de dollars, mais Trump écarte cette possibilité.

Pendant ce temps, la France a demandé le rapprochement de son porte-avions Charles de Gaulle du détroit d'Ormuz. Paris veut afficher sa capacité d'action et soutenir, avec Londres, une éventuelle mission internationale de sécurisation de cette route maritime stratégique. Un moyen d'afficher son poids diplomatique et militaire sans prendre part à la guerre.

La crise perturbe fortement le transport mondial de pétrole et entraîne une hausse des prix, dont certaines entreprises comme TotalEnergies profitent. En France, cela relance le débat politique sur la taxation des superprofits, notamment porté par la gauche. Le gouvernement défend l’entreprise, tandis que son PDG avertit qu’une nouvelle taxe pourrait remettre en cause le plafonnement des prix des carburants.

Alors, un accord entre Washington et Téhéran est-il proche ? Quel rôle peut jouer la France dans ce conflit ? Pourquoi les profits de Total crispent la classe politique française ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.