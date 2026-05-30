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"C à vous" samedi 30 mai 2026, France 5 diffuse un Best of ce soir

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 30 mai 2026 155
"C à vous" samedi 30 mai 2026, France 5 diffuse un Best of ce soir

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 30 mai 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous” présenté par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

19:00 C à vous

Best of

Changement de programme ce soir : la chaîne diffusera finalement un Best of, malgré l'annonce faite vendredi soir par Mohamed Bouhafsi qui donnait rendez-vous aux téléspectateurs pour ce samedi.

Rendez-vous donc avec un florilège des meilleurs moments de "C à vous" du week-end, avec Mohamed Bouhafsi et son équipe de chroniqueurs.

20:00 C à vous, la suite

Le Best of se poursuivra sur la seconde partie de l'émission.

 

 

Dernière modification le samedi, 30 mai 2026 16:10
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