"C à vous" samedi 30 mai 2026, France 5 diffuse un Best of ce soir

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 30 mai 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous” présenté par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

19:00 C à vous

Best of

Changement de programme ce soir : la chaîne diffusera finalement un Best of, malgré l'annonce faite vendredi soir par Mohamed Bouhafsi qui donnait rendez-vous aux téléspectateurs pour ce samedi.

Rendez-vous donc avec un florilège des meilleurs moments de "C à vous" du week-end, avec Mohamed Bouhafsi et son équipe de chroniqueurs.

20:00 C à vous, la suite

Le Best of se poursuivra sur la seconde partie de l'émission.