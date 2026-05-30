"20h30 le samedi" : Les idoles au garde-à-vous ce 30 mai 2026 sur France 2

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.
Les idoles au garde-à-vous
Relancé par le contexte international, le service militaire va être étendu aux volontaires à partir de septembre 2026. En France ou ailleurs, l'armée a toujours su communiquer dès lors qu’une personnalité l'avait rejointe.
L'icône Johnny Hallyday, le King Elvis Presley et la jeune étoile montante d'alors, Tom Cruise : trois histoires, trois stars qui, chacune à son époque, sont devenues des outils de communication pour promouvoir l'engagement.
Une story signée Éloïse Malet, Jean-Charles Guichard et Morgane Le Proust / Auxyma.