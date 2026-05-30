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"20h30 le samedi" : Les idoles au garde-à-vous ce 30 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 30 mai 2026 169
"20h30 le samedi" : Les idoles au garde-à-vous ce 30 mai 2026 sur France 2

Ce 30 mai 2026 sur France 2, le magazine "20h30 le samedi" s'intéresse ç la façon dont l'armée utilise l'image de célébrités et de la culture populaire pour attirer les jeunes et promouvoir l'engagement.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Les idoles au garde-à-vous

Relancé par le contexte international, le service militaire va être étendu aux volontaires à partir de septembre 2026. En France ou ailleurs, l'armée a toujours su communiquer dès lors qu’une personnalité l'avait rejointe.

L'icône Johnny Hallyday, le King Elvis Presley et la jeune étoile montante d'alors, Tom Cruise : trois histoires, trois stars qui, chacune à son époque, sont devenues des outils de communication pour promouvoir l'engagement.

Une story signée Éloïse Malet, Jean-Charles Guichard et Morgane Le Proust / Auxyma.

Dernière modification le samedi, 30 mai 2026 20:03
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&quot;20h30 le samedi&quot; : Les idoles au garde-à-vous ce 30 mai 2026 sur France 2

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30 mai 2026 - 19:57

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