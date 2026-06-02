"28 minutes" mardi 2 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 2 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce mardi 2 juin 2026 :



La lutte contre le cancer du pancréas est-elle en train de vivre une révolution ?

Le daraxonrasib, traitement présenté à Chicago le 31 mai, offre un nouvel espoir dans le traitement du cancer du pancréas métastatique. Le cancer du pancréas, le quatrième le plus fréquent en France, est aussi l’un des plus mortels, avec une espérance de survie à 6,7 mois pour les cancers métastatiques. Le daraxonrasib ne permettrait pas de guérir la maladie mais de doubler l’espérance de vie des patients déjà traités par chimiothérapie.

Élisabeth Quin reçoit Pascal Hammel, chef du service d’oncologie digestive et médicale de l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif, qui a coordonné la partie française de l’essai sur le daraxonrasib.

Les Libanais pris au piège de la guerre entre Israël et le Hezbollah ?

Malgré une trêve entrée en vigueur le 17 avril, la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais continue de s’intensifier. Lundi 1er juin, l’armée israélienne a pénétré plus profondément dans le sud du Liban et le gouvernement israélien a appelé les Libanais à évacuer le sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Cette annonce a suscité la panique dans la capitale, dont les habitants ont massivement pris la fuite. Le gouvernement libanais fait état de plus d’un million de déplacés et 3 412 morts depuis le 2 mars. De son côté, Israël Katz, le ministre de la Défense israélien, a annoncé qu'il n'y aurait "pas de calme" à Beyrouth, tant que les attaques du Hezbollah continuent sur le nord d’Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU s’est réuni en urgence lundi à la demande de la France.

Xavier Mauduit s’intéresse à l’histoire du secret de la confession, qui n’a pas été levé dans le cadre de l’adoption de la loi "post-Bétharram", visant à lutter contre les violences sexuelles à l’école.

Marie Bonnisseau évoque le combat de l’actrice Nastassja Kinski pour obtenir le retrait des images de sa nudité adolescente d’un film de Wim Wenders.