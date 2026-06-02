"Les maternelles XXL" mercredi 3 juin 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 3 juin 2026 :
- Mon bébé, né avec une fente labio-palatine
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Connaissez-vous le Chase tag ?
- Tout, vous saurez tout sur l’accouchement en siège
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- Des apprentis députés s’initient à la démocratie
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- Joyeux demi-anniversaire !
- Pas besoin d’aller loin pour passer de bonnes vacances !
- Maud Fontenoy : son enfance, sa famille.