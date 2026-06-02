recherche
Magazines

"Les maternelles XXL" mercredi 3 juin 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 juin 2026 186
"Les maternelles XXL" mercredi 3 juin 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Mercredi 3 juin 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire mercredi 3 juin 2026 :

  • Mon bébé, né avec une fente labio-palatine

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Connaissez-vous le Chase tag ?
  • Tout, vous saurez tout sur l’accouchement en siège
  • Grossesse : un test pour se protéger des polluants
  • Des apprentis députés s’initient à la démocratie
  • Les essentiels de l’été pour toute la famille
  • Joyeux demi-anniversaire !
  • Pas besoin d’aller loin pour passer de bonnes vacances !
  • Maud Fontenoy : son enfance, sa famille.
Dernière modification le mardi, 02 juin 2026 21:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; mercredi 3 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" mercredi 3 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

02 juin 2026 - 21:44

Sur le même thème...

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; mercredi 3 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" mercredi 3 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

02 juin 2026 - 21:44

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 4 juin 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 4 juin 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

02 juin 2026 - 10:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...