"C dans l'air" mercredi 3 juin 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 3 juin 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 3 juin 2026, Caroline Roux reçoit Jean-Luc Barré, historien et biographe du général De Gaulle, auteur de « De Gaulle, une vie » (Grasset).

C’est l’un des plus gros budgets de l’histoire du cinéma français (74 millions d’euros pour les deux films consacrés au Général de Gaulle), "La Bataille De gaulle, l'Age de fer", premier opus, sort aujourd'hui au cinéma. Il sera suivi de "J’écris ton nom", attendu au cinéma le 3 juillet…. Une fresque historique titanesque sur le géant De Gaulle, incarné à l'écran par l'acteur Simon Abkarian. Ce premier opus débute en juin 1940. La France s'effondre et signe l’armistice. Au milieu de la débâcle, un homme refuse de céder.

Seul contre tous, le général De gaulle, alors inconnu fuit pour Londres, dans une quête de liberté et par amour pour la France. Sans armée, sans appui, mais avec la folle conviction que la France n'a pas déposé les armes. Il tente alors de rassembler autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique.

Qui ont été les premiers résistants de l'ombre auprès de lui, ces jeunes révoltés, ses soldats déterminés ? Ils ont permis de renverser l'Histoire. Jean-Luc Barré reviendra sur cette période méconnue de la vie de Charles de Gaulle. Quel est son héritage aujourd'hui ? Pourquoi la classe politique se réclame sans cesse de lui ?

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Noémie Schulz, grand reporter police / justice à France Télévisions.

Romane Brisard, journaliste d’investigation indépendante.

Me Carine Durrieu Diebolt, avocate pénaliste et ancienne membre de la Civiise.

Florent Gatherias, psychocriminologue ayant exercé dans la police judiciaire.

François Daoust (en duplex), directeur du centre de Recherche de Gendarmerie Nationale.

Le thème de l'émission :

Disparition de Lyhanna : un suspect et des questions…

Pour l'instant, les recherches n'ont rien donné. Six jours après la disparition, vendredi, de Lyhanna, une jeune fille de 10 ans scolarisée au collège Hubert Reeves de Fleurance (Gers), les gendarmes continuent d'explorer une zone rurale centrée sur la commune. Vendredi, la collégienne avait été « vue après sa sortie du collège dans le véhicule d’un homme », selon Clémence Meyer, la procureure de la République d’Auch. L'homme en question, Jérôme B., 41 ans et deux enfants, est un ancien agent d'entretien dont l’aînée est une camarade de classe de Lyhanna en 6e. Il a expliqué aux enquêteurs avoir « déposé l’enfant à sa demande en voiture aux abords de la piscine de Fleurance ». Mais selon la procureure, ses déclarations sont « apparues relativement incohérentes et imprécises ». Lundi, il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, et placé en détention provisoire. En août 2025, une plainte pour viols avait été déposée contre lui par la mère d’une enfant de 10 ans. En 2021, il avait également été visé par une procédure disciplinaire d'un lycée pour un comportement trop insistant à l’égard d’une jeune fille. Selon Le Parisien, ces derniers mois, il s'était montré particulièrement proche de Lyhanna, au point que les parents de la jeune fille avaient décidé de prendre leurs distances avec cet homme.

Alors que les parents de Lyhanna « demeurent dans la plus grande inquiétude » concernant la disparition de leur fille, les questions se multiplient concernant le profil du suspect. Visé par une plainte pour viol sur mineur, Jérôme B. n'avait toujours pas été entendu par la gendarmerie cinq mois après l'ouverture de l'enquête. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative pour « identifier d'éventuels dysfonctionnements ». Selon le militant pour les droits des enfants Arnaud Gallais, lui-même victime de viols dans sa jeunesse, « là où il y a des enfants, il y a des prédateurs ». À la tête de son association Mouv’enfants, il s'évertue à interpeller les pouvoirs publics pour une meilleure prise en charge des victimes de pédocriminalité, quitte à « troubler l'ordre public ». Le père de famille de 44 ans, s'est ainsi retrouvé le mois dernier devant le tribunal de Paris pour « atteinte à la présomption d’innocence », après une action coup de poing contre un maire mis en examen pour viols et prostitution de mineures.

Un autre fait divers a refait surface ces dernières semaines. Quinze après sa disparition, Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011, à Nantes, continue de fasciner les Français. Cette semaine, c'est la diffusion sur M6 d'une émission consacrée à l'affaire qui a fait polémique. Un homme se présentant comme prêtre dans l'Aude prétend avoir reçu la confession du suspect en 2022. Colère et démenti immédiat de l'évêque de Carcassonne, qui a saisi l'Arcom : « Jamais personne ne m’a contacté à propos de l’affaire évoquée - ni celui qui a pris la parole, ni même M6 », assure-t-il sur BFM-TV. Avant cet épisode, c'est le livre de l'ancien policier Gilles Galloux qui avait relancé l'affaire. Cet ancien enquêteur de la PJ est persuadé que le Nantais est toujours vivant, et qu'il se cache aux États-Unis. Une hypothèse qui a convaincu un shérif texan de lancer un appel à témoin pour le retrouver.

Que sait-on du suspect mis en examen après la disparition de Lyhanna ? Pourquoi les militants pour les droits des enfants mettent la pression sur le pouvoir politique et judiciaire ? Et pourquoi l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès a-t-elle refait surface ces dernières semaines ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.