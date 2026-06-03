"C à vous" mercredi 3 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 3 juin 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 3 juin 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

"La Bataille de Gaulle” : un biopic qui divise les historiens

Géraud Létang, conseiller historique sur le film "La Bataille de Gaulle".

Arnaud Teyssier, historien, auteur de "Charles de Gaulle : l'angoisse et la grandeur" (Perrin).

Disparition de Lyhanna : 6ème jour de recherches, chasseurs et pêcheurs mobilisés

Jacques Dallest, ancien magistrat, spécialisé dans les cold cases..

20:00 C à vous, la suite

Bruno Guillon, pour l’émission « Qui restera dans la lumière ? » samedi 6 juin à 21:10 sur France 2.

Josiane Balasko, pour le livre « Le dernier sanctuaire » (Calmann Levy)

Xavier Lacaille pour le film « Giacomo » en salle le 17 juin