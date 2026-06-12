"Quelle époque !" samedi 13 juin 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

Samedi 13 juin 2026 à 23:25, Léa Salamé présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Quelle époque !”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

"Quelle époque !" c'est le talk-show spectaculaire, drôle et festif, du samedi soir sur France 2. Une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante ! "Quelle époque !" est un lieu de rencontres et de débats.

“Quelle époque !” c'est un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Samedi 13 juin 2026, Léa Salamé reçoit :

Cyril Féraud qui devient le nouveau visage de Fort Boyard pour sa 37e saison. Il évoque les nouveautés de l’émission, le départ d’Olivier Minne, l’arrivée de nouveaux personnages et le grand retour des candidats anonymes aux côtés des célébrités.

Antoine de Caunes vient présenter l’édition 2026 de Solidays, qui réunira de nombreux artistes, et revient également sur la sortie du neuvième numéro de son magazine "Vieux".

Cathy Guetta, figure emblématique des nuits parisiennes, évoquera son parcours, sa relation toujours complice avec David Guetta et dévoile un nouveau projet à venir.

Les frères Redouane et Ichem Bougheraba viennent présenter leurs actualités respectives : la comédie "Marave" pour l’un et le film "La Nirvana", réalisé par leur frère Hakim, pour l’autre.

Nora Hamzawi parlera du succès de son spectacle, de son podcast "En apparence" consacré à l’image de soi et de son roman-photo "Couple, splendeurs et misères de la vie à deux".

Nathalie Saint-Cricq présentera "La Petite Mère", son troisième roman, un récit inspiré de faits réels autour d’une affaire d’infanticide qui refait surface vingt ans après le procès.

Hector Obalk reviedra sur son spectacle "Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures", une manière originale, pédagogique et humoristique de faire découvrir l’histoire de l’art au grand public.

Pour cette nouvelle saison, Léa Salamé est accompagnée de Paul et Guillaume de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux et Hugo Clément.