"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 14 juin 2026 sur France 3

Dimanche 14 juin 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Prisca Thevenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine.

11:50 Marine Le Pen, présidente des députés du Rassemblement national, députée du Pas-de-Calais.

Au sommaire :

Justice et responsabilité politique se sont invitées dans la pré-campagne présidentielle. La découverte du profil judiciaire du meurtrier présumé de Lyhanna, la collégienne de 11 ans, met en lumière de graves dysfonctionnements au sein de la chaîne pénale. Le gouvernement reconnaît des manquements, tout en refusant d'attribuer l'absence de suivi des plaintes à un manque de moyens.

La pression s'accentue désormais sur le garde des Sceaux, qui a réclamé en urgence un rapport afin d'identifier les défaillances de l'enquête. S'agit-il d'une question de budget, de moyens humains ou d'un défaut de prise en compte de la parole des enfants ? Tous les partis se sont emparés du sujet et avancent leurs propositions. Par leur mobilisation, les Français ont exprimé leur attachement au bon fonctionnement du service public de la justice.

Avec une "carte blanche" à Neïla Latrous, rédactrice en chef du service politique de France Télévisions.