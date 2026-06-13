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"Au bout de l'enquête" : L'affaire Cyril Koskinas samedi 13 juin 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 189
"Au bout de l'enquête" : L'affaire Cyril Koskinas samedi 13 juin 2026 sur France 2

Samedi 13 juin 2026 à 14:00 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Cyril Koskinas.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

Affaire Cyril Koskinas, fantasmes mortels

En juillet 2004, un corps de jeune femme nue, ligoté en position foetale est retrouvé dans le canal de l’Ourcq. Le lendemain, c’est un deuxième cadavre qui est retrouvé au même endroit, dans la même position. L’enquête révélera un tueur aux fantasmes terrifiants.

Un film de Frédérique Lantieri.

À la suite de cet inédit, France 2 rediffusera deux autres numéros :

Meurtres en famille : Affaires Benbara et Aprin

La plupart d’entre nous s’imaginent que la famille est un havre de sécurité et de paix. Et pourtant, en France 30% des homicides sont commis dans la cellule familiale.
C’est ce qui est arrivé à Kamel Benbara qui disparaît mystérieusement en 2003. Une terrible machination familiale s’est déchaînée également contre Jean Aprin, un viticulteur du Var.

Affaire Willy Van Coppernolle, criminel en col blanc

Ce 27 mars 1993, tout le village de Remoulins, dans le Gard, est en fête. Petits et grands participent au carnaval annuel. Mais un enfant manque à l’appel. Abdel, 11 ans, a disparu. Des centaines de gendarmes sont mobilisés pour le retrouver. Leur enquête va les mener à un dangereux récidiviste, un prédateur au profil particulièrement inquiétant.

Dernière modification le samedi, 13 juin 2026 11:46
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