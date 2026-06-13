"13h15 le samedi" rencontre Louis et Dédé, deux accordéonistes malvoyants ce 13 juin 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 13 juin 2026 sur France 2, une histoire touchante de résilience, de transmission familiale et de partage à travers la musique.

"13h15 le samedi" est allé en Corrèze rencontrer un adolescent malvoyant qui a décidé d'apprendre à jouer de l'accordéon, l'instrument préféré de sa grand-mère décédée. Une histoire de résilience qui a ému un autre passionné...

Louis vit en Corrèze, il est fils d'agriculteurs et depuis sa naissance, il souffre d'une malformation aux yeux qui l'empêche de voir comme les autres. Porté par l'amour de sa famille et en mémoire de sa grand-mère, Louis s'est lancé un défi : jouer de l'accordéon.

La musique en partage

Son histoire a ému un autre passionné, Dédé, lui aussi issu du monde agricole et lui aussi touché par une maladie qui le prive de la vue. Louis et sa famille ont décidé d’aller rencontrer Dédé en Bretagne où il vit, car ils ont décidé de jouer ensemble…

Un document signé Léa Barracco, Henri Desaunay et Guillaume Salasca / Nania Films.