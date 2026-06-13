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"Sept à Huit" : Audrey Fleurot invitée du « Portrait de la Semaine » ce 14 juin 2026 sur TF1 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 319
"Sept à Huit" : Audrey Fleurot invitée du « Portrait de la Semaine » ce 14 juin 2026 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 14 juin 2026, la comédienne Audrey Fleurot sera l'invitée du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit" sur TF1.

On l’attrape entre deux tournages. Ces dernières années, Audrey Fleurot enchaine séries et films, à la télé et au cinéma. La peur de ne pas travailler, qui l’a longtemps habitée, n’a pas pour autant disparu. Mais depuis le phénoménal succès de HPI, série la plus regardée de la télé, achetée dans 105 pays, adaptée aux États-Unis, elle est devenue une actrice populaire.

Elle est à l’affiche du film « Les Parfait(s) : arnaques en famille » de Ludovic Bernard, en salle le 24 juin.

Audrey Fleurot est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche 14 juin à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.

Dernière modification le samedi, 13 juin 2026 12:55
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